Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В Новосибирске в ближайшее время будет восстановлена работоспособность часов обратного отсчёта до старта МЧМ-2023. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирь».

В Новосибирске дан старт обратному отсчёту времени до начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой Правительство Новосибирской области

"Как сообщили в исполнительной дирекции «МЧМ — 2023» для восстановления работы часов приняты необходимые меры, на место выехала бригада электриков, заявка на обслуживание часов также передана в подрядную организацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие объекта «Часы — обратный отсчёт», посвящённого году до старта Молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой на льду, в Новосибирске прошло 26 декабря 2021 года.

Читайте также: Новосибирск начал обратный отсчёт до Молодёжного чемпионата мира — 2023