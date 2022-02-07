Таллин, , 13:02 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в понедельник, 7 февраля, участвует в круглом столе по внешней политике и политике безопасности в посольстве Эстонии в Москве. Об этом сообщили сам политик.

В круглом столе примут участие студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и эксперты по внешней политике и политике безопасности. «В нынешней чрезвычайно опасной ситуации в сфере политики безопасности важно, чтобы наши взгляды также были услышаны при прямом общении в Москве», — сказал Марко Михкельсон.

Также Михкельсон встретится в ходе рабочего обеда с председателем комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонидом Слуцким и председателем президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федором Лукьяновым,

Поездка Михкельсона в Москву продлится до 9 февраля 2022 года.

Марко Михкельсон известен своей непримиримой позицией к внешней политике России, считается «ястребом» национальной политики, активным публицистом антироссийских статей и мнений как в эстонских СМИ и социальных медиа, так и зарубежных СМИ. Михкельсон не скрывает, что выступает за однозначную приверженность его страны североатлантическому курсу в фарватере внешней политики США. Выступает за самые жесткие санкции в отношении России и ее официальных лиц.