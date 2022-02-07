Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Американская модель Кайли Дженнер родила второго ребёнка от рэпера Трэвиса Скотта (Жак Берман Уэбстер II). Информацией об этом девушка поделилась на своей странице в Instagram 7 февраля.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZp7xP-P7lM/

Модель не озвучила пол малыша, однако поклонники предполагают, что у пары родился мальчик. Также Дженнер и Скотт вместе воспитывают дочь Сторми, родившуюся в 2018 году.

Напомним, что о беременности Кайли Дженнер стало известно в августе 2021 года. До этого в интернете неоднократно ходили слухи о расставании возлюбленных.

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