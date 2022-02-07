Москва, 7 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Россия продолжает процесс военных тренировок и учений по всей своей территории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, манёвров и учений на всей географии РФ, включая и Дальний Восток», — сказал Песков.

По его словам, данные манёвры «никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей».