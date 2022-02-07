Москва, , 13:01 — REGNUM Самые важные качества, которые должны быть присущи современному российскому учёному — целеустремлённость (28%), интеллект и нестандартное мышление (26%), интерес к науке (18%), саморазвитие и хорошее образование (по 17%), приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Научный работник

Также среди главных качеств современных учёных опрошенные назвали высокую работоспособность (10%, честность (9%), выдержку (7%), инициативность (6%), патриотизм и коммуникабельность (по 5%).

По 4% подчеркнули важность внимательности, гибкости и ответственности учёного в России, по 3% — финансовую независимость, талант и альтруизм. Энтузиазм и доброту назвали главными качествами по 2%, другие качества (амбициозность, авантюризм, креативность) — 7%.

Опрос среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 384 населенных пунктах. проведён 30 января-2 февраля 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, чаще всего жители России ждут от современной науки прорывных открытий в медицине — создания лекарств от тяжёлых болезней (рака, коронавируса, СПИДа).

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