Саратов, 7 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Саратове госпитализировали 13-летнюю девочку, пострадавшую от нападения стаи бездомных собак. Публикацию в соцсетях проверяют следственные органы, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Meli1670 Зубы собаки

Нападение на ребенка произошло на улице Южно-Зеленой в районе школы №84. Стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения в результате укусов. Ребенка госпитализировали. По данному факту организована доследственная проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове 2 февраля на улице Тульской безнадзорные собаки покусали девятилетнего ребенка.

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