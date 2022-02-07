Красногорск, , 12:59 — REGNUM Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова выдвинута на должность заместителя председателя областного правительства. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание правительства Московской области Mosreg.ru

В число вопросов, которые будет курировать Кротова войдут имущественные отношения и работа транспорта, отметил глава региона.

«В транспортном блоке у нас очевиден запрос на дороги и транспорт. Анна Кротова станет зампредом и будет курировать МТДИ и Минимущества», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Стригункову выдвинули на пост первого зампреда правительства Подмосковья