Москва, 7 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Сегодняшняя ситуация с Западом слишком сложна, чтобы ждать переломов от одной лишь встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Но, конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи», — сказал Песков.

Он напомнил, что сам французский лидер говорил Путину, «что он едет с определёнными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе», чтобы поделиться этими идеями с ним.