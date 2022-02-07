Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В Чувашии рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудницы отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта, которую обвинили в фиктивном трудоустройстве супруга. Суд прекратил дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Деньги в конверте Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала сотрудница отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта, которая ранее руководила отделением почтовой связи. Правоохранители установили, что в отделение был фиктивно трудоустроен супруг почтальонки, в связи с чем обвиняемая с 1 января по 31 декабря 2020 года фальсифицировала табеля учёта рабочего времени и расчёта зарплаты.

В управлении уточняют, что мужчина фактически не выполнял трудовые обязанности в отделении почтовой связи, но ему незаконно начислялась зарплата, рассчитывался пенсионный стаж, производились отчисления в ПФР.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Суд прекратил уголовно дело, назначив 25 тыс. рублей штрафа.

В ведомстве поясняют, что данное решение суд вынес с учётом признания вины, отсутствия судимости и совершения преступления небольшой тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего главы одного из поселений Вурнарского района Чувашии, ранее осуждённого за злоупотребления и взяточничество.

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