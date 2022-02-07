Элиста, 7 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Элисте прокуратура добивается госпитализации двух больных туберкулёзом, представляющих угрозу для окружающих. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 7 февраля.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Установлено, что два элистинца, страдающие активной формой туберкулеза, в течение длительного времени необоснованно уклоняются от лечения. Они представляют социальную опасность для окружающих.

Прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о принудительной госпитализации больных в специализированное медучреждение.

О результатах рассмотрения иска будет сообщено позднее.