Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Екатеринбурге проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится опрос свидетелей и матери пострадавшего. Кроме того, в СКР проверяют документацию по отлову бездомных собак. После проверки будет принято процессуальное решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля бездомная собака напала на ребенка, который находился на улице с матерью. Животное укусило мальчика за ногу. Повреждения оказались незначительными.