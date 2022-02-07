Москва, , 12:56 — REGNUM У Банка России есть шансы опустить индекс потребительских цен в РФ до 5% к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ключевая ставка Центрального банка РФ вырастет до 9,5%.

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«Инфляция, как показывает экономическая история, всегда снижает темпы роста при повышении ключевой ставки. Но это при монетарной инфляции. А у нас инфляция не совсем монетарная. У поэтому резкого и акцентированного снижения инфляции ждать нельзя. Но я думаю, что у ЦБ РФ есть шансы опустить общий индекс потребительских цен до 5% до конца 2022 года. Это вполне реально. Сам ЦБ РФ говорит, что будет 4−4,5%. А раз он это сказал, то в конце года ему могут это предъявить», — сказал Остапкович.

При этом он обратил внимание на то, что денежно-кредитная политика — это просто инструмент, причем достаточно ограниченный.

«Хороший, нужный, но далеко не ключевой инструмент. Ни одной стране в мире не удавалось добиться переворота в экономике только за счет денежно-кредитной политики», — подчеркнул Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович оценил вероятность роста ключевой ставки Банка России до 9,5%.

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