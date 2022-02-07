Новосибирск, 7 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области на сегодняшний день на дистанционное обучение переведены 272 класса, не считая тех, которые находятся на всеобщем карантине до 13 февраля. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По словам министра, в школах выявлено 1105 заразившихся коронавирусом, из них 981 случай — среди детей, 124 — среди работников, - уточняет сайт «НДН. Инфо».

По данным министра, в детских садах выявлено 187 случаев заражения: 102 — у детей, 85 — у работников. На больничный ушли 3,2 тыс. педагогов — 7,6% от общего числа преподавателей в Новосибирской области.