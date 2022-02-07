Кабул, , 12:55 — REGNUM Новая партия помощи Исламской Республики Иран была роздана нуждающимся города Сузьма-Кала афганской провинции Сарипуль в канун 43-й годовщины победы Исламской революции. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

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30 тонн помощи, в которую входили мука, рис и масло, была роздана жителям Сузьма-Калы, при этом каждая семья получила по 50-килограммовому мешку муки, 10-килограммовому мешку риса и пятилитровой бутылке масла.

При раздаче помощи присутствовал мэр Сузьма-Калы.

Исламская Республика Иран уже распределила 13 партий гуманитарной помощи в провинциях Кабул, Герат, Кундуз, Кандагар и Нангархар нуждающимся и пострадавшим в результате террористических актов.