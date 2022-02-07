Москва, 7 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона начнутся в районе 17:00. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Вечер посвящён визиту президента Франции Макрона. Мы ожидаем, что в районе пяти вечера начнётся беседа Путина и Макрона, которая продолжится за рабочим обедом и финализируется далее совместной пресс-конференцией», — сказал Песков.

Он назвал визит Макрона «очень важным»: «Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ, все, что связано с этими основными проблемами».