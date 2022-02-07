Москва, 7 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Иран обладает тем же, чем и его соседи по региону, и демонизировать эту страну не имеет смысла. Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил в опубликованном 7 февраля интервью РИА Новости.

Александр Хомов ИА REGNUM Тегеран

По его словам, у Тегерана нет ни ядерного оружия, ни его носителей, не идут соответствующие разработки. Чтобы снять озабоченности, страны региона должны вести диалог по принципу неделимости безопасности.

«Демонизация» Ирана — тупиковый путь. Необходима широкая всесторонняя дискуссия по вопросам региональной безопасности, в рамках которой страны Персидского залива могли бы создать механизмы доверия и транспарентности, снимающие их озабоченность и подозрительность друг к другу», — сказал Ермаков и добавил, что такой разговор не может проходить без Ирана или против него.

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