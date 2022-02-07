Таллин, 7 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и ситуацию на границе Украины с Россией и Белоруссией.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии, отметив, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В разговоре с Макроном Каллас не скрывала, что виновницей эскалации напряженности на границе видит исключительно Россию: «Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Напротив, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника добрались и до Белоруссии».

Каллас подчеркнула, что именно Россия должна в одностороннем порядке предпринять конкретные шаги для снижения напряженности. «Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в «Нормандском формате» — это важно для оказания давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы», — заявила Каллас.

Премьер-министр Кая Каллас также сказала, что произойдет, если Кремль откажется от диалога и сделает выбор в пользу военной эскалации: «Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать».

В понедельник, 7 января, Макрон находится в Москве, где встречается с президентом России Владимиром Путиным. 8 февраля запланирована его поездка в Киев.

Ранее было объявлено, что Кая Каллас включена в список претендентов на пост нового генерального секретаря НАТО, выборы которого состоятся в 2022 году.