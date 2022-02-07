Донецк, 7 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. На территорию Донбасса прибывают боевики, которые были подготовлены под руководством инструкторов из Британии, и из них украинская сторона формирует штурмовые группы, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«На донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов. В расположение 54-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад прибыли 2 подразделения, состоящие из боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), численностью по 70−80 чел. каждое», — отметил он.

Басурин уточнил, что прибывшие в Донбасс боевики проходили подготовку под руководством инструкторов из Британии.

«Командованием ООС националисты распределяются в подразделения 54-й и 56-й бригад, занимающих позиции в первом эшелоне, на северных и западных подступах к Донецку», — добавил он.