Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Свердловской области госпитализировали еще 125 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 136 меньше, чем за прошедшие сутки. Об этом 7 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе обнаружили еще 4796 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в области уже 196 944 человека. А выявили коронавирус всего у 251 858 граждан.

В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 444 пациента. Скончались от ковида уже 10 070 человек.