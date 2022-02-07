Москва, 7 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Банк России поступает абсолютно верно, повышая ключевую ставку в целях борьбы с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы экспертов Сбербанка, которые спрогнозировали рост ключевой ставки Банка России до 9,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Такое возможно. Я считаю, что в этой ситуации ЦБ РФ поступает абсолютно верно. Пока тренда на снижение инфляции мы не видим, — сказал Остапкович. — Единственный позитивный момент, который был в январе, это несколько понизились темпы роста инфляционных ожиданий. Почему такой резкий темп роста ключевой ставки? Здесь проявилась абсолютно непредсказуемая санкционная риторика. И для того, чтобы предупредить ее и минимизировать риски, Банк России пойдет на такое повышение. И это разумно. Другое дело, что это негативный сигнал для экономики. Чем дороже деньги, тем меньше инвестиционные возможности. Меньше возможности по фонду заработной платы. И тогда всегда тормозится экономика».

Напомним, как сообщалось ранее, главной причиной повышения ключевой ставки эксперты называют тот факт, что инфляционные показатели пока не улучшаются.