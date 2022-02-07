Москва, 7 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», — сказал Песков.

Он также ответил отрицательно на вопрос о возможности участия Путина в мероприятии в онлайн-формате.