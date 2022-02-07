София, , 12:51 — REGNUM Специальная Межведомственная делегация США во главе со специальным советников Государственного департамента Дереком Шолле прибыла в Софию для обсуждения перспектив американо-болгарского военного, политического и экономического сотрудничества. Об этом 7 февраля сообщает БНР.

Флаг США

Как ожидается, Д. Шолле и американские чиновники встретятся с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым и членами Народного собрания (парламента) Болгарии. В повестке дня запланированы переговоры о размещении на территории Болгарии дополнительного контингента Пентагона и вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

«Визит является логическим продолжением широкомасштабных дипломатических усилий Вашингтона по защите интересов партнеров по НАТО в Восточной Европе», — говорится в предварительном документе мероприятия.

Вечером 7 февраля американская делегация отправится в Румынию.