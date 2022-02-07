Кабул, , 12:51 — REGNUM Несколько торговцев в Кабуле сообщили Afghanistan International, что, несмотря на объявление о девальвации доллара по отношению к афгани, цены на продукты питания на рынках Кабула не изменились.

Продукты питания Ponchikov.net

Центральный банк Афганистана в субботу, 5 января, объявил, что цена одного доллара составляет 87 афгани.

Торговцы сказали, что литр масла продается по цене 69−71 афгани, мешок риса — за 3000 афгани и 2100−2400 афгани за баррель муки.

По их словам, до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, доллар торговался по 85 афгани, литр масла продавался за 63 афгани, мешок риса — за 2300 афгани и баррель муки — за 1950 афгани.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев, почему цены не снизились при обесценивании доллара.

Бывший первый вице-президент Амрулла Салех утверждает, что объявление о снижении курса доллара является фальшивкой. На своей странице в Твиттере он сообщил, что долларов на рынке нет. По его словам, десятки миллионов долларов, поступившие в виде помощи ООН, скуплены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по дешёвке и продаются торговцам по высокой цене.