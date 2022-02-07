Пятигорск, Ставропольский край, 7 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае совершен акт вандализма в парке Победы города Пятигорска. Некий гражданин, проехавшийся на машине по лестнице, разрушил несколько ступеней. Ущерб от действия вандала составил около 120 тыс. рублей, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов. Он также назвал имя предполагаемого хулигана.

Brady Hsu Вандал

«Некий гражданин Артём С. на автомобиле УАЗ «Патриот», решил доказать свой «патриотизм», прокатившись по пешеходной лестнице, обрамляющей инсталляцию «76 лет Победы» в парке Победы», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Власти города читают, что моральный ущерб от осквернения парка Победы «вряд ли можно посчитать», и ждут возбуждения уголовного дела в отношении хулигана по статьям УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Вандализм».

Напомним, в октябре 2021 года в день 78-летия освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков неизвестные вандалы надругались над одной из мемориальных тумб городов-героев, отбив с нее буквы. Мэр Пятигорска в своем Telegram-канале назвал совершивших это преступление тварями.

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