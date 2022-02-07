Москва, , 12:50 — REGNUM Банки в РФ до конца ноября 2022 г. усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Такая задача поставлена правительством РФ перед ЦБ РФ, требования станут обязательными для всех отделений банков, пишут «Известия».

Банковские счета

Банки должны оперативно выявлять подозрительные счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

Также подозрительными считаются «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. руб. в день, или более 1 млн руб. в месяц.

Меры ЦБ РФ направлены против участников теневого игорного бизнеса, организаторов финансовых пирамид.