Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM Власти Екатеринбурга предлагают горожанам перенести ярмарку выходного дня на новое место. Об этом на онлайн-брифинге сообщил председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрестнов. Сейчас мероприятие проходит на площади 1905 года.

На ярмарке

Марина Каширская © ИА REGNUM

Ярмарку намерены перенести на новое место, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам. Если перенос состоится, то водители смогут парковать свои автомобили на площади и в выходные дни.

На сайте администрации Екатеринбурга уже запустили опрос о переносе ярмарки. Для выбора горожанам предлагают три варианта. Возможен перенос на площадку на пересечении улиц Репина и Татищева, на пересечении Банковского и Театрального переулков. Также горожанам предлагают вариант сохранения мероприятия на площади 1905 года. Опрос продлится до 14 февраля.