Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга предлагают горожанам перенести ярмарку выходного дня на новое место. Об этом на онлайн-брифинге сообщил председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрестнов. Сейчас мероприятие проходит на площади 1905 года.

Марина Каширская ИА REGNUM На ярмарке

Ярмарку намерены перенести на новое место, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам. Если перенос состоится, то водители смогут парковать свои автомобили на площади и в выходные дни.

На сайте администрации Екатеринбурга уже запустили опрос о переносе ярмарки. Для выбора горожанам предлагают три варианта. Возможен перенос на площадку на пересечении улиц Репина и Татищева, на пересечении Банковского и Театрального переулков. Также горожанам предлагают вариант сохранения мероприятия на площади 1905 года. Опрос продлится до 14 февраля.