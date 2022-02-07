Воронеж, , 12:49 — REGNUM Решение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника одного из банков вынес Советский суд Воронежа 7 февраля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

37-летний Максим П. признан виновным в получении взятки в значительном размере, а также в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Как установлено судом и следствием, П., являясь главным экономистом службы по работе с проблемной задолженностью физических лиц одного из банков, обещал гражданам помочь в урегулировании проблемной задолженности по просроченным ипотечным договорам через заключение мировых соглашений. За это он брал у граждан вознаграждение от 60 до 100 тыс. рублей. По данным следствия, он похитил таким образом более 300 тысяч рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил П. наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных организациях, на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.