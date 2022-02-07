Мадрид, , 12:49 — REGNUM Испанская прокуратура намерена закрыть одно из дел в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса I. Об этом сообщает радиостанция Cope.

Экс-король Испании Хуан Карлос I Irekia

Отмечается, что прокурором Алехандро Лусоном подготовлено распоряжение, согласно которому следственные действия по предполагаемому счёту экс-монарха на острове Джерси должны быть прекращены.

Согласно распоряжению, основания, «которые позволяют направить уголовное порицание против Хуана Карлоса I», отсутствуют, и по этой причине испанская прокуратура поддерживает «закрытие следственного производства».

Ранее в прессе публиковалась информация, согласно которой на острове Джерси могут существовать миллионные фонды, связанные с Хуаном Карлосом I. По данным СМИ, экс-монарх скрыл их от налоговых властей страны.

Помимо этого, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший ОАЭ, где сейчас и находится отрёкшийся от престола экс-монарх, отверг обвинения в том, что он намерен провести встречу с бывшим королём страны.