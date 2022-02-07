Менделеевск, Татарстан, 7 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Татарии 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, подозревают в убийстве 58-летнего водителя автомобиля Toyota. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

publicdomainpictures.net Убийство

Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде двух колото-резанных ранений грудной клетки обнаружили ночью 5 февраля в салоне автомобиля, припаркованного на улице Бурмистрова города Менделеевска. По подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего мужчину, который дал признательные показания.

По версии следствия, задержанный вместе с супругой пытался в одном из дворов перейти дорогу. Проезжавший мимо водитель не пропустил их. В ответ злоумышленник пнул машину по бамперу. После этого между мужчинами произошла драка, во время которой подозреваемый дважды ранил ножом водителя. Позже мужчина сел за руль и, отъехав на несколько метров, скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 25 января обнаружили тело 24-летнего хозяина квартиры. По подозрению в его убийстве был задержан квартиросъемщик, не желающий покидать жилище.

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