Таллин, 7 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. С воскресенья, 6 января, в Таллине с официальным визитом находится делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Сагаибой Гафаровой. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии.

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В программу визита входят встречи председателя парламента Азербайджана со спикером Рийгикогу Юри Ратасом и другими официальными представителями страны.

В понедельник, 7 января, Гафарова также встретится с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс. Затем в президентском дворце в столичном парке Кадриорг состоится встреча с президентом Аларом Карисом.

Ранее азербайджанская делегация посетила с визитами Латвию и Литву.