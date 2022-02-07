Париж, 7 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон еще официально не стал кандидатом на президентских выборах, а жители страны уже хотят, чтобы глава государства принял участие в дебатах перед первым туром президентских выборов, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Согласно опросу института общественного мнения во Франции (Ifop), 71% опрошенных граждан хотел бы видеть Эммануэля Макрона на телевидении вместе с другими кандидатами. Кроме того, 81% людей старше 65 лет хотели бы, чтобы Эммануэль Макрон принял участие в дебатах.

Согласно полученным данным, Эммануэль Макрон по-прежнему лидирует в первом туре выборов с 24% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, служба общественного здравоохранения Франции объявила, что за сутки от COVID-19 в стране умерли 129 человек.