Подгорица, , 12:45 — REGNUM На внеочередной сессии 7 февраля парламент Черногории обсудит предложение об освобождении от должности спикера Алексы Бечича.

Черногория

Предложение об отставке спикера подписали 38 депутатов от оппозиции: Демократической партии социалистов, Либеральной партии, Боснийской партии, Социал-демократов, Социал-демократической партии и Албанской коалиции.

В пояснении говорится, что парламент во время мандата Бечича не был местом существенного политического диалога, поэтому он не выполнила одну из основных функций, которые привели бы к ускорению европейского пути Черногории.

Напоминается, что годовой отчет Еврокомиссии является негативным, в котором говорится, что нынешний созыв парламента является беспрецедентным в истории Черногории, что является лучшей иллюстрацией того, почему путь страны в Евросоюз был остановлен.

Депутаты-оппозиционеры считают, что председатель парламента выполнял свою функцию в интересах своей партии и личного продвижения, а не в интересах государства и реализации ключевых государственных целей, реализация которых отсутствовала из-за такого отношения.

Напомним, что в парламенте 81 депутат, и для проведения такого решения оппозиции потребуются голоса партий из правящей коалиции.