Файзабад, Афганистан, , 12:45 — REGNUM Двое горняков погибли в результате землетрясения в уезде Яфтали-Сувла в отдаленном районе афганской провинции Бадахшан. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «8 Собх».

Землетрясение Zeml.info

Уточняется, что инцидент произошел 5 февраля в местности Саминджаб уезда Яфтали-Сувла.

Национальный сейсмологический центр Индии сообщил, что магнитуда землетрясения составила 5,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр располагался 95 километрах к юго-востоку от города Фейзабад.

Пока никакой информации о возможном ущербе от этого землетрясения предоставлено не было.