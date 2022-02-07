Москва, 7 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Результаты в сфере жилищного строительства в 2021 году неплохие, и нужно поддержать темпы. Об этом 7 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с заместителями.

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Заслушав доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с итоговыми данными по строительству в 2021 году, Мишустин отметил, что «результаты очень неплохие».

«Пожалуйста, продолжайте делать всё необходимое, чтобы поддержать темпы строительства, — поручил глава правительства. — Это очень важно для развития в целом экономики страны и улучшения качества жизни людей. Конечно, нужно, чтобы новые районы были приспособленными для жизни, и там имелась вся необходимая инженерная инфраструктура, нормальные дороги».

Мишустин добавил, что «всё это имеет большое значение для удобства людей».