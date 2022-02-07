Баку, , 12:45 — REGNUM Восемь армянских военнослужащих возвратил на родину Азербайджан. Об этом 7 февраля сообщает азербайджанская государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, 7 февраля вернул Армении восемь армянских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также указывается, что часть армянских военных из этого числа была задержана азербайджанской стороной во время инцидента на кельбаджарском направлении на границе двух стран в ноябре минувшего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Азербайджане медики в течение 6 февраля выявили 7474 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 19 043 тестов.