Самара, , 12:47 — REGNUM 104% от месячной нормы осадков выпало в Самаре на первой неделе февраля. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборка снега Gov.spb.ru

Сообщается, что ход уборки городских территорий от снега обсуждали на еженедельном совещании в администрации города.

Отмечается, что высота снежного покрова в настоящее время составляет 83 см. Всего за 24 часа на уборке территории Самары было задействовано 604 единиц техники и 3432 дворников, из города было вывезено 6400 тонн снега. Работы не останавливаются.

Сообщается, что днем 7 февраля в уборке городских пространств будут задействованы 177 машин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 февраля в Самаре за ночь вывезли почти пять тысяч тонн снега.

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