Москва, 7 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву 10 февраля прорабатывается, сообщили 7 февраля в Министерстве иностранных дел РФ.

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«Прорабатывается», — сообщили ТАСС в дипведомстве, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Трасс может посетить Россию 10 февраля.

Напомним, ранее газета The Times сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 10 февраля собирается посетить с визитом в Россию.

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