Красногорск, 7 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова выдвинута на пост первого заместителя председателя областного правительства. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mosreg.ru Заседание правительства Московской области

Глава региона отметил, что назначение на новую должность вынуждает искать нового кандидата да пост министра здравоохранения Подмосковья.

«Светлана Стригункова будет первым заместителем председателя правительства. Этот блок требует у нас усиление на министра (здравоохранения — прим. ИА REGNUM). Светлана Анатольевна предлагает своего коллегу. Мы этот вопрос рассмотрим», — сказал Воробьев.