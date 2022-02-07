Лондон, , 12:50 — REGNUM Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 7 февраля снизилась почти до $900 за 1 тыс. кубометров. Таковы данные лондонской биржи ICE.

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Так, мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах стоит $901,7 за 1 тыс. кубометров, что соответствует 76,3 евро за МВт ч. Цены на бирже ICE представлены в евро за МВт ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

Стоимость газа таким образом снизилась почти на 7,7%. В ходе торгов 4 февраля цена на газ в Европе увеличивалась до $975 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 февраля Газпром увеличил транзит российского природного газа через территорию Украины.

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