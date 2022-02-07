Новосибирск, , 12:44 — REGNUM В Новосибирске с 17:00 (время местное) сегодня, 7 февраля, до 17:00 (время местное) 11 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

В мэрии города отметили, что предприятиям рекомендовали сократить количество выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по данным на 13:00 (время местное) 6 февраля уровень загрязнения воздуха оценивался в 7 баллов из 10.

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