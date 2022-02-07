Новосибирск, 7 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Новосибирске с 17:00 (время местное) сегодня, 7 февраля, до 17:00 (время местное) 11 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В мэрии города отметили, что предприятиям рекомендовали сократить количество выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по данным на 13:00 (время местное) 6 февраля уровень загрязнения воздуха оценивался в 7 баллов из 10.