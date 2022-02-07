Волгоград, 7 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Застрявшего между прутьями забора оленя вызволили ночью сотрудники муниципальной Службы спасения Волгограда, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе администрации города.

Цитата из видео Спасение оленёнка

Очевидцы заметили животное около 23:30 6 февраля в металлической ограде на улице Дзержинского. Спасатели отжали с помощью специнструмента прутья забора и высвободили животное. Оленя отвезли за пределы жилой застройки и выпустили.

Сотрудники службы спасения регулярно оказывают помощь домашним и диким животным, попавшим в беду. Так, в декабре 2021 года они помогли косуле выбраться из ограды детского сада в Красноармейском районе.