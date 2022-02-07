Красноярск, , 12:40 — REGNUM В Красноярске со 101-летием поздравили участника Великой Отечественной войны и ветерана МВД, подполковника милиции в отставке Ивана Шпагина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.

Сотрудники краевого Главка вручили имениннику памятные подарки. Как отмечается, несмотря на преклонный возраст, ветеран сохраняет бодрость духа и оптимизм.

Иван Алексеевич Шпагин родился 7 февраля 1921 года в селе Большое Шереметьево Рудовского района Тамбовской области. В июне 1941 году добровольцем ушёл на фронт, однако его направили учиться в Подольское артиллерийское училище.

В числе 1,5 тыс. курсантов принял участие в отражении немецкого наступления на Москву. 2,5 недели они отражали атаки танков и мотопехоты противника до подхода частей Красной армии. Впоследствии курсантов для завершения учёбы перевели в Иваново, а затем в Бухару.

Окончив училище в 1942 году, Иван Шпагин в звании лейтенанта воевал в составе Северо-Кавказского и 1-го Украинского фронтов. Получил тяжёлое ранение в августе 1944 года, вернулся в строй в феврале 1945-го. Награждён тремя орденами Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Северного Кавказа», «За победу над Германией» и так далее.

После завершения войны служил в частях Советской армии в Красноярске и ГДР. Демобилизовавшись в 1956 году, поступил на службу в оперативный отдел УВД Красноярского края.