Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привились менее тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 2 млн 16,06 тыс. человек (+ 1115 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 964,08 тыс. человек (+ 989 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. Наряду с этим проводится вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.