Сеул, , 12:39 — REGNUM В 2021 году объём добываемых морепродуктов в Южной Корее вырос на 1,2%, до 3,75 млн тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Рыболовство в Арктике © Mercator Media 2017

Согласно опубликованным данным, прибрежный вылов вырос на 1%, до 941 тыс. тонн. В частности, вылов анчоусов увеличился на 33,8%, скумбрии — на 57,3%, кальмаров — на 7,5%, голубых крабов — на 27,8%.

Объем производства в секторе аквакультуры увеличился на 1,1%, до 2,33 млн тонн. В частности, производство устриц выросло на 1,9%, мидий — на 2,7%, однако производство камбалы, напротив, сократилось на 4,6%, асцидий — на 43%.

Объём глубоководного промысла вырос на 0,4%, до 438,7 тыс. тонн.

Весь улов, пойманный за год, оценивается в 9,24 трлн вон (~$7,7 млрд), что на 5,6% больше, чем в 2020 году.