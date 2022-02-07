Иркутск, , 12:38 — REGNUM В Иркутске задержали 34-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве. Подробности сегодня, 7 февраля, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Вымогатели Цитата из х/ф «Рэкет». Реж. Эрнест Ясан. 1992. Россия

По версии следствия, мужчина на протяжении трех лет вымогал денежные средства ежемесячно в сумме 30 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство и решение вопросов, связанных с деятельностью потерпевшего.

Задержание осуществлено следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска при взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Иркутской области и бойцов СОБР Росгвардии. Известно, что ранее мужчина судим за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов.

В автомобиле подозреваемого был обнаружен пистолет со спиленными номерами и два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, которые направлены на исследование.

В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в Петербурге задержали троих рэкетиров, вымогавших 18,8 млн рублей у предпринимателя в счет несуществующего долга.

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