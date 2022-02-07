Тунис, 7 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Полиция Туниса закрыла входы в резиденцию Верховного судебного совета страны. Об этом сообщает Babnet.

Президент Туниса Кайс Сайед

По данным журналистов, утром в понедельник, 7 февраля, сотрудники полиции закрыли членам совета доступ в здание, ссылаясь на распоряжение президента страны Кайса Сайеда.

Ранее президент страны заявил о том, что «Верховный судебный совет ушёл в прошлое» и обвинил его членов в «халатности» и «коррумпированности».

Глава Высшего судебного совета Туниса Юссеф Бузакер обвинил президента страны в попытках сосредоточить в своих руках не исполнительную и судебную власть в Тунисе. Он также призвал всех судей оставаться на постах и не признавать решения президента.

Летом 2021 года Кайс Сайед использовал силовиков для роспуска парламента страны, де-факто взяв законодательную власть в стране в свои руки.