Краснодар, , 12:37 — REGNUM В хищении около 8 млн рублей из средств материнского капитала у 18 женщин обвиняется житель Краснодарского края. Как сообщила 7 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры России, уголовное дело по статье о мошенничестве передано в суд.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Марк Захаров. 1976. СССР

По версии следствия, ранее судимый житель станицы Динской и 35-летняя жительница станицы Дядьковской Кореновского района в период с июня по октябрь 2019 года направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю документы, которые содержали ложные сведения и давали право на получение материнского капитала. В результате было похищено более 400 тыс. рублей.

Также, полагает следствие, в период с июля 2018 года по январь 2020 обвиняемый похитил у 18 женщин около 8 млн рублей. Он предлагал женщинам оказать правовую помощь при получении материнского капитала и убеждал в необходимости оформить на его имя доверенность, которая давала право обращаться с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала, подписывать договоры купли-продажи недвижимости, займа, ипотеки либо залога, а также снимать денежные средства после их перечисления кредитной организацией на банковские счета.

Рассматривать по существу уголовное дело будет Каневской районный суд Краснодарского края.