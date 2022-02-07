Москва, , 12:36 — REGNUM Чаще всего жители России ждут от современной науки прорывных открытий в медицине — создания лекарств от тяжёлых болезней (рака, коронавируса, СПИДа), разработки устройств, заменяющих человеческие органы (по 14%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Научная лаборатория PublicDomainPictures

В скорое появление автоматизированной бытовой техники — холодильника, заказывающего еду, смартфона, передающего запахи верят 10%. Мечтают о новых технологиях для космических перелётов 6% опрошенных, о более экологичном топливе и переработке отходов по 4%.

Хотят увидеть беспилотный транспорт, летающие автомобили и новые технологии в строительстве по 3%, Мечтают о полноценном искусственном интеллекте 2%. Другие научные разработки назвали 20%, среди них — сверхбыстрые поезда, программы для ловли мошенников и др.

Опрос проведён 30 января — 2 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 384 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в стабильном развитии отечественной науки в настоящее время уверен почти каждый четвёртый житель России (24%).

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